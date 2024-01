Un autobuz amfibie va transporta pasageri peste Dunare intre Romania și Bulgaria. Autobuzul a fost achiziționat de Consiliul Județean Calarași in cadrul unui proiect din programul INTERREG Romania-Bulgaria V-A. Autobuzul a costat aproximativ 900.000 de euro (4,57 milioane de lei) și a fost achiziționat din Ungaria, unde din 2009 circula pe Dunare asemenea mijloace de […] The post Galerie foto și video. Autobuze amfibii pentru traversarea Dunarii la Calarași appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .