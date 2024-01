Stiri pe aceeasi tema

- Povestea de dragoste dintre Irina Tanase și Liviu Dragnea a starnit numeroase controverse in showbizul romanesc, de-a lungul anilor. De ceva timp, cei doi foști parteneri și-au spus adio, hotarand sa mearga pe cai diferite. Fiind o prezența discreta in mediul online, blondina și-a pus fanii pe ganduri…

- Claudia Iosif a atras atenția cu imaginea postata pe Instagram, de Craciun. Fosta iubita a lui Dorian Popa și-a surprins fanii cu ipostaza in care apare, unii dintre urmaritorii ei au crezut ca aceasta s-a impacat cu artistul, alții au indraznit sa o intrebe daca acesta a vizitat-o. Dupa 11 ani de relație,…

- Carmen Negoița, fosta soție a lui Ionuț Negoița, fostul patronul de la Dinamo, s-a pozat in ipostaze provocatoare. La 44 de ani, Carmen Negoița este lipsita de inhibiții. Spre bucuria celor care o urmaresc pe Instagram. Ea a fost recent in vacanța in Mexic și a profitat de ocazie pentru a se fotografia…