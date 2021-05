Stiri pe aceeasi tema

- CSM 2007 LPS Focșani a urcat pentru al doilea an consecutiv in turneul final al Campionatului Național U 18 la baschet. Dupa ce au terminat fara infrangere tururile de calificare anterioare, jucatorii pregatiți de profesorii Petruț Mihai și Florin Munteanu au avut un turneu bun, la București,…

- Dezbaterea pe buget inițiata de primarul Cristi Valentin Misaila nu a fost tocmai o dezbatere pe buget propriu-zisa, ci mai mult o varsare a catorva frustrari din partea aripii PNL și USR PLUS din Consiliul Local Focșani, deși ideea era ca cetațenii sa vina cu idei pentru dezvoltarea orașului. De altfel,…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea s-a aratat deranjata de un articol aparut in cotidianul nostru zilele trecute, in care am folosit date legate de vaccinare puse la dispoziție chiar de aceasta instituție și nimic mai mult. Așa ca ne-a transmis un drept la replica, pentru a asigura ca „singura…

- Turneul Ligii Naționale de Baschet de la Cluj Napoca, din zilele de 2 și 3 aprilie, nu a adus nici un profit pentru CSM Focșani 2007 – așa cum de altfel era de așteptat in condițiile in care jucatorii pregatiți de profesorii Petruț Mihai și Florin Munteanu urma sa intalneasca pe lidera clasamentului,…

- In perioada 21 – 23 martie au fost organizate mai multe competiții de șah, la care au participat jucatori legitimați de la CSM Focșani 2007și CM de Șah Speranța Focșani, ei obținand rezultatele prezentate in continuare. Cupa Radical Grup In perioada 20 – 21 martie 2021, in municipiul Vaslui, s-a desfașurat…