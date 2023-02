Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul seismului violent care a lovit Turcia si Siria la 6 februarie a crescut luni dimineata la 35.225 de morti, conform celor mai recente rapoarte oficiale, transmite AFP, citata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a ucis 31.643 de persoane in sudul Turciei, a declarat luni Autoritatea pentru…

- Bilantul seismului violent care a lovit Turcia si Siria la 6 februarie a crescut luni dimineata la 35.225 de morti, conform celor mai recente rapoarte oficiale, transmite AFP, citata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a ucis 31.643 de persoane in sudul Turciei, a declarat luni Autoritatea pentru…

- Salvatorii romani din Turcia au scos in viața un barbat de 35 de ani de sub daramaturi, la 6 zile de la cutremurul devastator. „In aceasta dimineața, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore. Dupa ce a fost identificata […] The post…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, a anuntat agentia turca Anadolu, citata de DPA și Agerpres. Copilul a fost scos de sub daramaturi…

- Un frate al bunicului fetitei care s-a nascut in Siria, printre daramaturi, in urma cutremurului, si a carei mama a murit o va ingriji pe micuta. Mii de oameni se oferisera sa o adopte pe fetita, care a primit numele Aya. Fetita din Siria a carei mama a murit dupa ce a nascut-o, sub ruinele […] The…

- Bilanțul catastrofei din Turcia și din Siria este cutremurator. Pana acum sunt deja peste 21.000 de morți și aproape 80.000 de raniți. Iar, mai bine de 1 milion de oameni au ramas fara locuința. Cu toate acestea, pompierii nu și-au pierdut speranța. Peste 100.000 de salvatori din intreaga lume fac…

- Numarul morților din cauza unui cutremur masiv care a lovit Turcia și Siria a crescut miercuri peste 11.200.Oficialii și medicii au declarat ca 8.574 de persoane au murit in Turcia și 2.662 in Siria in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 de luni, ridicand numarul total la 11.236. Salvatorii sunt…

- Numarul morților din cauza unui cutremur masiv care a lovit Turcia și Siria a crescut marți peste 7.100, au aratat datele oficiale, salvatorii inca cautand supraviețuitori prinși, potrivit AFP. Pana marți seara, agenția pentru managementul urgențelor din Turcia a transmis ca peste 4.500 de oameni au…