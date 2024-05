„Câinele cu două cozi”, „Găina malefică”, „Nu ne votați”. Cele mai ciudate partide de la alegerile europarlamentare Cele mai ciudate partide candideaza, prin reprezentanții lor la alegerile Europarlamentare. Fie ca se numesc „Partidul cainelui cu doua cozi” ori al „gainii malefice” vor sa atraga atenția prin umor asupra unor mesaje cat se poate de serioase. Alegerile europene vor avea loc in iunie, iar partidele consacrate se lupta din rasputeri pentru a castiga […] The post „Cainele cu doua cozi”, „Gaina malefica”, „Nu ne votați”. Cele mai ciudate partide de la alegerile europarlamentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

