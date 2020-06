GALERIE FOTO Contrabanda cu elicoptere, noua sursa de bani negri a interlopilor transnistreni. Cum arata o linie clandestina de asamblare a aparatelor de zbor

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii moldoveni din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale au descoperit un hangar clandestin, intr-o localitate din raionul Criuleni, pe malul Nistrului, unde se asamblau ilegal cel puțin 10 elicoptere, conform unui comunicat al Poliției…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, s-a mentinut marti la nivelul de luni, de 2,20%, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 6 luni s-a mentinut la randul sau la 2,25%. ROBOR…

- Cetatenii din SUA, Rusia si Brazilia ar putea avea in continuare interdictie de intrare in Uniunea Europeana din cauza situatiilor legate de coronavirus, atunci cand blocul comunitar isi va actualiza in urmatoarele zile recomandarile de calatorie, au confirmat miercuri pentru DPA surse europene.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de noi cazuri de infectii cu coronavirus in tarile sarace, in contextul in care multe dintre tarile dezvoltate au trecut deja la masuri de relaxare. OMS a anuntat inregistrarea a 106.000…