- Un avion civil a aterizat fortat, sambata, pe aeroportul din Tuzla, doua persoane fiind transportate la spital, ambele avand traumatism lombar. In aeronava se aflau pilotul si sase parasutisti. ”In aceasta dupa-amiaza, am fost solicitati prin apel unic de urgenta la numarul 112 sa intervenim la aerodromul…

- Primarul PNL al Mangaliei, Cristian Radu, a fost trimis in judecata de DNA Constanța pentru ca ar fi dat cu dedicație 95 de contracte de asistența juridica. Prejudiciul calculat de procurori se ridica la 13,7 milioane de lei. Pe langa primar au mai fost trimiși in judecata și secretarul municipiului…

- Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu a fost condamnat definitiv, vineri, la 7 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul de coruptie legat de plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti – Constanta, in care este acuzat ca ar fi primit o mita de peste 2 milioane de euro. Initial, Vladescu…

- O aeronava de agrement a aterizat de urgența pe un camp, intre Sinești și Movilița, din județul Ialomița, dupa ce a ramas fara combustibil. Nu au fost persoane ranite. Potrivit ISU Ialomița, accidentul a avut loc joi, la ora 9.45 și a fost anunțat de șoferii din trafic. Aceștia au sunat la 112 și au…

- Patru copii indigeni din Columbia au supraviețuit timp de saptamani in jungla, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit. Cei patru copii indigeni, intre care un bebeluș de 11 luni, au fost gasiți in viața la mai mult de doua saptamani dupa ce avionul in care calatoreau s-a prabușit in jungla deasa.…

- Aterizare neașteptata in curtea unui localnic din Straja, județul Bacau, dupa ce o mașina scapata de sub control a zburat cațiva metri buni de pe un pod. Accidentul spectaculos a fost surprins de o camera de supraveghere instalata intr-o curte din apropiere, iar pe inregistrare se aude mai intai un…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu liderul cecen Ramzan Kadirov care s-a afișat la o intrunire cu generalii sai purtand o jacheta tip camuflaj de la producatorul de lux Louis Vuitton, in valoare de aproape 2.400 de euro. Dragostea…

- Autoritatile ruse au anuntat ca unul din avioanele sale de razboi a pierdut joi seara munitie deasupra orasului Belgorod, situat in apropierea granitei cu Ucraina, dupa ce autoritatile locale au raportat o explozie puternica care a ranit doua persoane si a creat un crater imens in oras, informeaza AFP.…