GALERIE FOTO. 20 de răniți, într-un accident la Braila. Un copil, printre victimele în stare gravă Planul rosu de interventie a fost activat in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Braila, dupa ce un autocar cu peste 70 de pasageri a fost implicat intr-un accident intre localitatile Insuratei si Baraganu. 20 de persoane au fost ranite in accident, un copil numarandu-se printre victimele in stare grava. Potrivit poliției, autocarul e […] The post GALERIE FOTO. 20 de raniți, intr-un accident la Braila. Un copil, printre victimele in stare grava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

