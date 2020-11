Galați: Restaurantele și cafenelele din interiorul clădirilor se închid de mâine Municipiul Galați inchide, de luni, 16 noiembrie 2020, ora 00.00, restaurantele, cinematografele și cafenelele din interiorul cladirilor ca urmare a creșterii incidenței de infectare la 3,1 la mia de locuitori. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a adoptat o hotarare, publicata și pe Facebook de Prefectura , prin care interzice timp de 14 zile, activitatea cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte, restaurantelor si cafenelelor din interiorul cladirilor este interzisa in municipiul resedinta, unde incidenta de infectare cu noul coronavirus este de 3,10… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

