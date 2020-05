Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 25 de ani a fost arestat preventiv duminica, pentru 30 de zile, dupa ce a incendiat biroul impiegatului de miscare din statia CFR Ivesti si ar fi incercat sa o violeze pe angajata CFR, o femeie de 50 de ani, potrivit news.ro.Barbatul de 25 de ani, din Ivesti, a fost prezentat duminica…

- Un barbat din Galati a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a folosit cuvinte jignitoare si a amenintat cu acte de violenta in incinta unei sectii de politie din localitate, se arata intr-o informare transmisa, sambata, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres.…

- Un barbat din Galati a fost arestat preventiv dupa ce a dat spargeri la sapte farmacii din oras in zece zile, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 1 Politie Galati au surprins, in flagrant, un barbat care se…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru tentativa de talharie dupa ce, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, ar fi patruns in locuinta unei familii de varstnici din Petrisat - Blaj si, folosind violenta si amenintarile, ar fi incercat sa obtina bani si bunuri de valoare, potrivit unui comunicat…

- Polițistul din Deveselu care a fost prins in flagrant, marți, 10 martie, in timp ce primea o suma de bani de la o femeie in varsta de 52 de ani, a fost arestat preventiv. Polițiștii, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, au organizat un flagrant marți, 10 martie,…