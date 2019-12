Gălățenii au furat pubelele cu sare care erau pregătite pentru perioada cu polei! Primaria Galați a amplasat, in mai multe zone din oraș, pubele cu sare care urma sa fie folosita pe timp cu polei sau pe ghețuș.Aceste pubele cu sare au fost amplasate printre blocuri, pentru a fi cat mai la indemana, dar trei dintre ele s-au „evaporat” rapid, a informat digi24. Printr-un comunicat de presa, Primaria Galați anunța ca a montat pubele cu sare in punctele de colectare a deșeurilor din cartierele orașului.Edilii orașului au semnalat faptul ca sarea nu era „destinata consumului alimentar, ci prevenirii alunecarii, cand se formeaza gheața sau polei, la intrarile in scarile de bloc sau… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca anul 2019 trebuie sa ramana ”anul de cotitura in istoria noastra”, iar ziua de 21 decembrie – in care presedintele Klaus Iohannis a depus juramantul pentru al doilea mandat – trebuie sa fie ”ziua renasterii noastre nationale”. ”Dragi romani de oriunde ati fi,…

- Un oradean care a vrut sa pastreze traditia taierii porcului de Craciun in propria batatura si si-a adus la Oradea animalul pe care l-a sacrificat cu ajutorul unor prieteni tocmai in fata blocului in care locuia s-a ales cu amenda serioasa dupa ce vecinii, revoltati de "macelul" de sub geamul lor, au…

- O fetita de aproape cinci luni a murit din cauza unei pneumonii, la numai cateva ore dupa ce fusese diagnosticata in Policlinica Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Focsani cu "rosu in gat". Mama copilului spune ca i-a fost prescris un sirop și a fost trimisa acasa. Cazul face inconjurul…

- Un oradean din strada Aluminei 87 din cartierul Rogerius a fost amendat de Politia Locala, dupa ce a fost surprins in timp ce transa, ajutat de prieteni... The post Un barbat din vestul țarii a taiat porcul in spatele blocului! appeared first on Renasterea banateana .

- 37 de autovehicule abandonate au fost ridicate de pe raza Municipiului Baia Mare, din data de 28 octombrie si pana astazi. Din estimarile facute, de catre Politia Locala, intre 100 si 110 autoturisme au ajuns la REMAT, in acelasi interval de timp. Proprietarii au preferat aceasta solutie pentru ca…

- Pe 21 octombrie, candidatul la funcția de primar al municipiul Chișinau Ion Ceban a venit cu mai multe promisiuni pentru locuitorii Capitalei, in cadrul unei conferințe de presa. Ceban a subliniat ca, in cazul in care va caștiga șefia la Primaria Chișinau, se va concentra pe cateva domenii prioritare,…

- Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat oficial astazi la notar, dupa o relație de 13 ani. Deși apropiații sperau ca cei doi sa se impace, iata ca in cele din urma au decis sa mearga pe drumuri separate. Prezentatorul tv a postat pe contul de socializare un mesaj, alaturi de care a atașat o fotografie cu…

- Incident pe strada Gheorghe Asachi din cartierul Telecentru al Capitalei. Un copac masiv a cazut peste un automobil si o conducta.Din imaginile postate de catre un martor ocular pe Facebook, se observa ca automobilul a suferit daune considerabile.