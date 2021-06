Gala Premiilor Gopo 2021 | Lungmetrajul „Colectiv”, desemnat cel mai bun film Filmul „Colectiv” regizat de Alexander Nanau a fost desemnat, marti seara, cel mai bun lungmetraj la Gala Premiilor Gopo 2021 care a avut loc la Amfiteatrul “Mihai Eminescu”. Alexander Nanau a primit si statueta pentru cel mai bun regizor. Diana Cavallioti si Mihai Calin au fost alesi cei mai buni actori in roluri principale, ambii pentru interpretari in filmul “5 Minute”, scrie news.ro. Emanuel Parvu si Elvira Deatcu au primit statuete pentru cele mai bune roluri secundare iar premiul pentru debut i-a revenit lui Radu Ciorniciuc pentru filmul “Acasa”. Procesul de votare, care implica peste 600… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

