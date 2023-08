Gala premiilor Emmy, amânată din cauza grevei de la Hollywood Ceremonia de decernare a premiilor Emmy, cele mai prestigioase recompense americane de televiziune, a fost amanata cu aproape patru luni, au transmis organizatorii, in timp ce greva actorilor si scenaristilor paralizeaza Hollywood-ul. Echivalentul televizat al premiilor Oscar, programat initial pentru 18 septembrie, va avea loc acum la jumatatea lunii ianuarie 2024, au anuntat Fox si […] The post Gala premiilor Emmy, amanata din cauza grevei de la Hollywood appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

