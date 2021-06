Gal Gadot a devenit mamă pentru a treia oară. Prima fotografie cu bebelușul Actrița Gal Gadot (35 de ani) a devenit mama pentru a treia oara. „Femeia Fantastica” și soțul ei, Jaron Varsano (46 de ani), mai au impreuna doua fiice, Alma (9 ani) și Maya (4 ani). Gal a dat naștere tot unei fetițe. In luna septembrie a anului trecut, cuplul a aniversat 12 ani de mariaj. „Aniversare fericita, Jaron”, a scris Gal in mediul online. „Ești alesul meu. Unicul meu ales. Totul pentru mine.. 12 ani de mariaj se simt ca o plimbare prin parc alaturi de tine. La cat mai mulți ani. Sunt pentru totdeauna a ta”, a incheiat. In aprilie 2021, in emisiunea Live with Kelly and Ryan, actrița… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

