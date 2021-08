Stiri pe aceeasi tema

- Rasete la alegerile PNL din Vrancea. Liderul senatorilor liberali s-a plans ca e ragușit și i-a anunțat pe colegii sai ca va merge sa fie tratat de senatoarea Raluca Ioan, care este medic. Spre surprinderea sa, liderul de la Vrancea l-a informat pe Guran ca doamna senator este medic ginecolog.

- Salvamont Romania ii face praf pe jandarmii din Prahova, care s-au laudat ca au salvat 13 turiști, dupa ce aceștia s-au intalnit pe traseu cu o ursoaica cu pui. Dupa ce, luna trecuta, salvamontiștii le-au reproșat jandarmilor din Vrancea ca și-au asumat pe nedrept salvarea celor 12 muncitori blocați…

- Pompierii au intervenit, duminica, la zeci de gospodarii din Vrancea pentru a evacua oameni și a scoate apa din casele oamenilor. Cele mai mari probleme sunt in comuna Biliești, unde apele au inconjurat casele. In Naruja, culturile au fost puse la pamant de o grindina cat oul de porumbel. Potrivit ISU…

- Un cutremur s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, in Romania. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. ”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de 131 km”, a transmis Institutul…

- Marcel Ciolacu a anunțat miercuri seara ca va merge la intalnirea cu Florin Cițu pentru discuții pe tema PNRR. Liderul PSD va avea alaturi pe Florin Jianu din partea IMM-urilor și Dumitru Costin din partea sindicatelor. Ciolacu a declarat la un post de televiziune ca ar fi mers oriune, chiar și in Vama…