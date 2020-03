Stiri pe aceeasi tema

- "Nu putem stabili persoanele testate in mod aleator. Sa selectam 10.000 oameni sunt povești, exista ordine a prioritaților de testare, depinde de cum evolueaza situația și de capacitatea de testare", a spus vineri, Ludovic Orban. Premierul a facut referire la proiectul anunțat joi de primarul…

- La aceasta ora, premierul Orban si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, sustin o conferinta de presa. Premieru susține ca principalul obiectiv al Guvernului este de a CRESTE RISCUL de infectare in spitale a cadrelor medicale si a pacientilor. Sa fie asta scopul ascuns al PNL-ului?…

- Secretarul General al Ministerului Sanatatii Georgeta Bumbac, numita in functie de fostul premier PSD Viorica Dancila, a fost demisa prin decizie a premierului Ludovic Orban, acesta precizand vineri, la Ministerul Sanatatii, unde a sosit impreuna cu noul ministru Nelu Tataru, ca un ministru nou trebuie…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat ca 2.000 de kituri care permit testarea a 200.000 de persoane au ajuns la Bucuresti si a subliniat ca este absolut necesar ca intreaga activitate de distribuire sa o faca Ministerul Sanatatii."Am fost personal sa verific si sa pipai cele 2.000 de kituri de testare,…

- Medicii, salariații MAI, cadrele militare și alte categorii care așteptau sa le fie majorate salariile pentru ca lupta cu noul coronavirus mai au de așteptat! Guvernul a decis sa scoata de pe ordinea de zi OUG promisa.”Propunem o amanare, nu avem toate avizele.”, a spus secretarul de stat…

- Orban urmeaza sa vina la lucru daca al doilea test privind noul coronavirus (COVID-19), pe care il va face luni, va fi negativ.In aceasta situatie, premierul isi va incheia perioada de izolare de 14 zile, iar de marti isi va relua activitatea curenta la Palatul Victoria.Miercuri urmeaza sa aiba loc…

- Reprezentanții Comitetului pentru Situații Speciale de Urgența au convocat o ședința de urgența la sediul MAI, care incepe la ora 19.00. Premierul interimar Ludovic Orban a fost și el chemat, iar la final va fi organizata o conferința de presa.In Romania, numarul persoanelor infectate de coronavirus…

- Conducerea PNL a discutat luni, in Parlament, in ședința BEX, despre subiectul vaccinarii obligatorii, au relatat surse liberale pentru STIRIPESURSE.RO. Premierul interimar Ludovic Orban le-a spus colegilor de partid, in ședința, ca personal este de acord cu vaccinarea și susține cu toata taria imunizarea…