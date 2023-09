Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala cheltuita de cele 20 de cluburi in aceasta perioada a depasit cu 440 de milioane de lire sterline recordul anterior de 1,92 miliarde de lire sterline, stabilit vara trecuta, potrivit Deloitte. Cluburile din Premier League au cheltuit 255 de milioane de lire sterline numai in ultima zi de…

- Promitatorul mijlocas englez Cole Palmer (21 ani), blocat de concurenta la campioana Manchester City, a semnat pe sapte sezoane, cu optiune pe inca unul, cu Chelsea, au anuntat, vineri, cele doua cluburi de fotbal, citate de agentiile internationale de presa.Suma de transfer nu a fost comunicata,…

- Manchester City l-a vandut pe Cole Palmer (21 de ani, extrema dreapta) la Chelsea și l-a cumparat pe Matheus Nunes (25 de ani, mijlocaș central), de la Wolverhampton. Agitație in Premier League in ultima zi de mercato. Marile cluburi engleze fac ultimele eforturi pentru a-și intari loturile și nu se…

- FOTO: Tanarul fotbalist din Alba Iulia, Sebastian Bran, DEBUT in Echipa Naționala U 16, ca titular. A jucat 59 de minute cu Cipru Reprezentativa Under 16 a Romaniei, pregatita de selecționerul Nicolae Grigore, disputa o dubla amicala impotriva naționalei similare a Ciprului. In primul joc, disputat…

- Real Madrid și Chelsea au ajuns la un acord! Kepa Arrizabalaga va fi imprumutat timp de un sezon la clubul spaniol, au anunțat cele doua formații. Arrizabalaga, in virsta de 28 de ani, va deveni inlocuitor temporar al lui Thibaut Courtois, care va sta pe tușa mai multe luni dupa ce a suferit o ruptura…

- Kepa Arrizabalaga, portarul spaniol al lui Chelsea, a fost imprumutat in acest sezon de Real Madrid pentru a suplini absenta belgianului Thibaut Courtois, accidentat, dupa un acord intre cele doua cluburi, informeaza AFP."Real Madrid si Chelsea FC au convenit sa-l imprumute pe jucatorul Kepa Arrizabalaga…

- Clubul englez FC Liverpool a ajuns la un acord pentru transferul mijlocasului ecuadorian Moises Caicedo de la formatia Brighton & Hove Albion, in schimbul sumei de 111 milioane de lire sterline, un nou record pentru fotbalul britanic. Liverpool a castigat astfel licitatia cu Chelsea pentru fotbalistul…

- Prin vocea managerului general Mihai Stoica, lui Denis Haruț i se promite din nou ca va fi titular la FCSB. La fel s-a intamplat și inainte de startul sezonului trecut, cand fundașul ajuns la 24 de ani a prins rar primul „11” și a trebuit sa suporte atacurile publice ale patronului Gigi Becali. Venit…