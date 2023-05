Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iasi - Dinamo, meci contand pentru etapa a 10-a (ultima) din play-off, este programat, duminica, 21 mai, de la ora 13:00, pe Stadionul Emil Alexandrescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Delegația lui Dinamo a ajuns sambata seara in Iași, la ora 22:00. Avionul a avut o intarziere de aproximativ 25 de minute. „Cainii” au mers ulterior la hotel, pregatindu-se pentru duelul vital cu Poli Iași, programat duminica, de la 13:00. Poli Iași - Dinamo, Oțelul - Unirea Dej și CSA Steaua - Gloria…

- Dinamo a castigat derbiul cu Steaua, scor 3-0, in penultima etapa a play-off-ului din Liga II. Meciul a fost intrerupt pentru scurt timp, dupa ce fanii au aruncat torte in teren.Giafer a marcat primul gol al meciului in minutul 78, iar Ghezzali a inscris in minutul 90+4 si in minutul 90+9 (din penalti),…

- Dinamo a revenit spectaculos la Buzau, scor 2-2, dupa ce a fost condusa de Gloria cu 2-0 dupa primul sfert de ora. „Cainii" pastreaza un punct in fața rivalei directe pentru locul 4, care ar fi primul din cele doua de baraj, iar astazi Poli Iași joaca impotriva Oțelului. Daca moldovenii caștiga, sunt…

- Gloria Buzau a deschis scorul in minutul 9 al meciului cu Dinamo, din runda cu numarul 6 a play-off-ului ligii secunde, in urma unei greșeli mari comise de portarul Filip Dujmovic (24 de ani). Ovidiu Burca a schimbat portarul din ultimele runde, pe tanarul Denis Oncescu (18 ani). Contestat de fani in…

- foto: captura Digi Sport 2 Gloria Buzau s-a calificat in play-off-ul Ligii secunde, grație egalului obținut azi, in ultima etapa a sezonului regular, dar și datorita altor rezultate inregistrate in aceeași etapa. Echipa antrenata de Adrian Mihalcea a egalat in minutul ’89, prin Boiciuc, dupa ce fusese…

- Dinamo e aproape sa-și indeplineasca obiectivul și mai trebuie sa treaca de un singur obstacol pentru a face pasul spre play-off-ul ligii secunde. „Cainii” se dueleza duminica, de la ora 13:00, cu Poli Timișoara, una dintre rivalele istorice ale roș-albilor. Partida dintre Dinamo și Poli Timișoara se…

- Aflata in cursa pentru un loc in play-off, Dinamo a obținut o victorie la limita pe terenul celor de la CSC Șelimbar, 2-1, in etapa 18-a din Liga 2. Oțelul, CSA Steaua și Poli Iași sunt calificate matematic in play-off, iar Dinamo poate obținea și ea calificarea daca va caștiga in ultima etapa cu Poli…