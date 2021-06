Stiri pe aceeasi tema

- Banner-ul de pe bulevardul Independentei cu mesajul „Te iubesc, Iasi” contine o imagine cu o cladire din Chisinau. Primaria sustine ca este un imobil de pe pietonalul Stefan cel Mare. Istoricul Sorin Iftimi a confirmat ca e o cladire din orasul Chisinau. Istoricul crede ca municipalitatea a facut o…

- Primaria Municipiului Iași a transmis un comunicat de presa in care a facut o serie de precizari in legatura cu perchezițiile care au loc la sediul instituției. O echipa de procurori DNA de la structura centrala, din București, a descins, joi dimineața, la sediul Primariei Iași. Informația a fost confirmata…

- Fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila, a fost angajata la Banca Naționala a Romaniei, in echipa lui Mugur Isarescu. Conform G4Media , social-democrata este viitorul consilier pe strategie al guvernatorului BNR și ar urma sa inceapa treaba pe 1 iunie. Viorica Dancila va fi consilier de Strategie…

- Primaria Municipiului Iasi va deschide, de luni, un nou centru de vaccinare impotriva COVID-19 fara programare prealabila, la cinematograful Victoria. Sebastian Buraga, purtatorul de cuvant al Primariei Iasi, a anuntat ca noul centru va fi deschis in incinta cinematografului Victoria, incepand de luni,…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand cu data de 4 mai 2021, o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Theodor Pallady, relateaza basiica.ro Aversul monedei reda un detaliu al Muzeului ,,Theodor Pallady” din București, inscripția in arc de cerc…

- Decanul Facultatii de Istorie si Geografie din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava, Florin Pintescu, nu crede ca se va ajunge la un conflict militar Rusia-Ucraina. Rusia a comasat in decurs de o saptamana peste 120.000 de militari la frontiera Ucrainei, a anuntat marti, 20 aprilie, ministrul…

- Unele date oficiale mentioneaza ca imobilul a inceput sa fie construit in 1881, insa in fotografiile vremii cu Hotel Continental, Casa Kieser nu apare, desi acum este lipita de acesta. Hotelul Continental a fost dat in folosinta in 1911. Insa cert este ca in 1914, cladirea era deja ridicata si avea…

- Noul concept dezvoltat de One United Properties pentru proiectul One Verdi Park a primit autorizația de construire. Dezvoltatorul a renunțat la componenta de birouri a proiectului care va ramane exclusiv rezidențial, dar va include și alte facilitați precum restaurant, magazine sau market. Amplasat…