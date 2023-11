Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis iși continua turneul african alaturi de soția sa, Carmen Iohannis, și liota de consilieri care au prins prilejul sa viziteze pe bani publici diverse țari. Aflat in Tanzania, președintele Klaus Iohannis a participat la o petrecere la hotelul din Dar es Salaam alaturi de romani…

- Președintele Klaus Iohannis face, in perioada 14-23 noiembrie, o serie de vizite in Africa: vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania și Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. Klaus Iohannis a ajuns astfel luni seara in Kenya. Oficialii guvernamentali kenyeni…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat joi, la Granada (Regatul Spaniei), la cel de-al treilea Summit al Comunitatii Politice Europene (CPE), si vineri, pe 6 octombrie 2023, la reuniunea informala a Consiliului European. Fara o agenda oficiala, prima doamna, Carmen Iohannis, l-a insoțit pe șeful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au participat la receptia pentru liderii de stat oferita de Presedintele SUA, Joe Biden si de Prima Doamna Jill Biden, cu ocazia Adunarii Generale a ONU.Presedintele Klaus Iohannis a postat o fotografie pe X cu mesajul: ”participarea la receptia…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, vineri dupa-amiaza, in Delta Dunarii, unde efectueaza o vizita impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, si ministrul Mediului, Mircea Fechet. Imbracați complet in alb, Klaus si Carmen Iohannis au ajuns, in jurul pranzului, in Delta Dunarii. Conform Administratiei Prezidentiale,…

