- Voluntarii Invictus din Republica Moldova, alergatori si veterani de razboi, participa, in premiera, la „Stafeta Veteranilor”. De la Chișinau la Iași, timp de doua zile, sportivi amatori, membri ai Asociatiei Veteranilor de Razboi „Credinta Patriei” si Asociatiei Run Moldova, vor alerga 150 de kilometri.…

- Cantareata si compozitoarea din Republica Moldova, Irina Rimes a lansat impreuna cu Jah Khalib piesa n.r. totdeauna . In doar doua zile, melodia a strans aproape 300.000 de vizualizari si este pe locul 33 in top Trending pe YouTube.Irina Rimes a devenit cunoscuta in Republica Moldova dupa ce a participat…

- Uniunea Europeana se numara printre susținatorii agendei de reforma digitala in Republica Moldova, cu un șir de acțiuni menite sa promoveze principalele domenii ale economiei și societații digitale.

- Liderul Socialistilor, deputatul Igor Dodon, nu este deloc impresionat de discursul presedintelui american Joe Biden, de la tribuna ONU, in care a mentionat Republica Moldova. Dodon a declarat ca Joe Biden a sprijinit partidele proeuropene moldovenesti si in anul 2011, pe cand detinea functia de vicepresedinte…

- Emisiunile de obligațiuni municipale lansate de catre Primaria orașului Singera și Primaria municipiului Ceadir-Lunga pe data de 5 august 2021 pot fi considerate un debut de succes pe piața de capital din Republica Moldova. Cu suportul Victoriabank și al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”…

- Claudia Pavel și Noah, fiul ei, au parasit Bucureștiul pentru o perioada și s-au mutat in Mangalia. Acolo, vedeta se ocupa de viața ei profesionala, are un proiect in desfașurare in parteneriat cu Ministerul Culturii. Și fiul ei e implicat.In cateva zile debuteaza proiectul Claudiei Pavel, „Vaporașul…

- Inna e una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi, insa artista se bucura de un succes și mai rasunator peste hotare, deoarece a devenit și o artista internaționala și e știuta in toata lumea. Cantareața este in topul milionarilor din țara noastra, iar ea se poate bucura de viața de succes pe…

- Premierul Florin Citu a transmis mult succes noului Guvern al Republicii Moldova, investit vineri, si a asigurat-o pe sefa Executivului de la Chisinau, Natalia Gavrilita, ca autoritatile de la Bucuresti vor sprijini toate eforturile sale si ale Cabinetului pe care-l conduce, indreptate spre aprofundarea…