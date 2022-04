Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii I.A cu Stil, Iulia Albu a reușit sa-și uimeasca concurenta cu noua transformare, mai ales pentru ca știm cu toții ca schimbarile sunt necesare la orice varsta. Cat de mult s-a schimbat Paula, dar și ce reacție uimitoare a avut atunci cand s-a privit in oglinda.

- Iulia Albu reușește sa faca mereu cele mai incredibile transformari. Schimbarea look-ului iți poate imbunatații pe loc starea de bine. Cum a reacționat Daisy la schimbarea facuta de Iulia Albu, dar și la surpriza de care a avut parte.

- Ediția din aceasta seara a show-ului Daning on Ice: Vis in doi, a venit cu multe provocari pentru concurenți. Unul dintre cele mai tensionate momente a fost acela in care Sore Mihalache a avut parte de o accidentare destul de dura. Toata lumea a ramas uimita atunci cand a vazut cum a reacționat cantareața…

- Irina Columbeanu are varsta de 15 ani și este total transformata de cand s-a mutat in SUA, la mama ei, Monica Gabor, in varsta de 34 de ani. Adolescenta ii seamana tot mai mult, cu fiecare zi, cu Monica Gabor, dupa cum se poate vedea și intr-o serie de imagini publicate recent de tanara. Irina […] The…

- Nu mai este un secret faptul ca Iulia Albu reușește sa aduca zambetul pe buze oricarui concurenta care ii cere ajutorul in cadrul show-ului TV I.A cu Stil. Ei bine insa, asta nu este tot, pentr ca foarte multe dintre femei iși recapata increderea in ele odata ce vad cat de frumoase sunt. Iata cum a…

- Ei bine, și in seara aceasta dragostea a fost departe de casa Mireasa Capriciile -Iubirii, asta fiindca Alina a avut parte de numeroase acuzații din partea doamnei Dana, care considera ca nu o sa aiba vreodata o noua relație. Iata cum a reacționat concurenta!

- Producatorii de portocale din Spania sunt in colaps. Concurenta din Africa a facut ca preturile sa se prabuseasca, desi costurile de productie au fost duble anul acesta. Pierderile sunt de sute de milioane de euro.

- Pana la 44 de milioane de utilizatori ai Facebook din Marea Britanie ar putea sa imparta daune de 2.3 miliarde de lire sterline pe seama companiei tehnologice, potrivit unui expert in concurenta care intentioneaza sa o actioneze in instanta, scrie BBC News. Dr. Liza Lovdahl Gormsen acuza ca Meta (noua…