- „Voi sesiza DNA pentru nereguli depistate la Clubul Sportiv Municipal (CSM București) ca urmare a unei verificari a Corpului de Control care a vizat activitatea CSM in perioada 2017-2022.In anul 2018, CSM a platit prime in valoare totala de 1.076.330 de lei unor angajați care nu aveau dreptul la acești…

