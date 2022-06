Gabriela Nistor va fi noul director general al Idea::Bank Gabriela Nistor, director general adjunct la Banca Transilvania , cu responsabilitați in aria de retail banking și rețea, va fi noul director general al Idea::Bank . Lider cu experiența, Gabriela Nistor lucreaza pentru Banca Transilvania inca din 1995. In ultimii 17 ani a coordonat activitatea de retail, private banking și rețea, iar din 2013 este director general adjunct al bancii. A reprezentat banca in mai multe consilii de administrație ale companiilor Grupului BT. Este Președintele Comitetului Executiv al Visa Romanian Member Forum (din 2008) și Vicepreședintele Asociației Romane a Bancilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

