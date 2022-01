Stiri pe aceeasi tema

- „Romanii incep sa primeasca facturile uriașe la energie. La fel de greu este și pentru companii și instituții. Este clar ca e nevoie de intervenție și ajutor din partea Guvernului.Trebuie sa ne uitam mult și la viitor. Venim cu masuri concrete de sprijin pentru populație, spitale, școli și instituții…

- Gabriela Firea a subliniat ca in contextul cresterii facturilor la energie este „clar ca e nevoie de interventie si ajutor din partea Guvernului” si a anuntat ca Executivul a analizat Strategia Energetica Nationala si Instrumentele de Finantare in energie pana in 2030. Potrivit ministrului Familiei,…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat ca doreste sa extinda la nivel national mai multe proiecte precum decontarea analizelor pentru viitoare mame, sprijin pentru nou nascuti, cuplurile infertile, tineri, familiile monoparentale, victimele violentei domestice sau copiii care sunt in pragul abandonului…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, intenționeaza sa extinda la nivel național programele implementate la Primaria Capitalei intre 2016 și 2020. Printre acestea se numara decontarea analizelor pentru viitoarele mame, sprijin pentru nou-nascuți, cuplurile infertile și pentru cele tinere.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, 17 decembrie ca se va stabili ca de la 1 ianuarie 2022 sa fie aplicata, pe perioada iernii, TVA de 5 la energie termica pentru populatie, cat si pentru scoli, spitale si alte institutii publice. "In sedinta de astazi vom stabili ca de la 1 ianuarie 2022 sa…

- Premierul Nicolae Ciuca a mai anuntat, vineri, ca in sedinta Executivului va fi stabilita „o cota redusa de TVA de 5% a unei singure locuinte, a carei valoare depaseste suma de 450 de mii de lei, dar nu depaseste suma de 700 de mii de lei”, informeaza Agerpres . Nicolae Ciuca a precizat ca vor fi introduse…

Guvernul Romaniei a inițiat un proiect de lege extrem de important in ceea ce privește reforma legislației persoanelor cu dizabilitați, respectiv Legea privind unele masuri de ocrotire pentru...

- „Accesul in școli, in spitale și alte instituții publice sa fie permis și celor nevaccinați cu teste oferite gratuit de autoritați” Catalin Gherzan considera ca impunerea certificatului verde și toate celelalte restricții anunțate de ministrul Sanatații trebuie dublate de masuri care sa permita testarea…