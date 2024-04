Ziua Pamantului, marcata de Ministerul Educatiei

Stiri pe aceeasi tema

- Premianții Olimpiadei Republicane la Biologie au fost anunțați astazi in cadrul unui eveniment festiv. Competiția s-a desfașurat in perioada 22-25 martie la Universitatea de Stat din Moldova și a intrunit 175 de elevi din intreaga țara, comunica Ministerul Educației și Cercetarii.

- Ministerul Educației și Cercetarii propune ca vacanța de toamna și cea de primavara sa dureze 7 zile și nu 2-3 ca pana acum. De asemenea, cadrele didactice ar putea beneficia de zile de recuperare pentru zilele nelucratoare in care au activat. Acestea, dar și alte modificari se conțin in Planul–cadru…

- Ministerul Educației și Cercetarii al Republicii Moldova a anunțat despre un șir de modificari propuse la codul educației. Printre acestea se numara și legea cu privire la alocații pentru profesorii din instituțiile cu un numar mic de elevi cu condiția ca vor merge sa predea intr-o alta instituție.…

- Un numar de 122.372 de elevi din totalul celor peste 146.000 inscrisi au participat miercuri la proba scrisa la alegere a profilului si specializarii din cadrul simularii examenului de Bacalaureat 2024, a informat Ministerul Educatiei.

- Un studiu realizat la nivel international privind implicarea civica a elevilor de clasa a opta, cercetare care a inclus si Romania, arata ca elevii romani au mai mare incredere in institutiile europene decat in cele nationale. Raportul dat publicitatii in urma studiului arata ca 69%, dintre elevii romani…

- Ministerul Educației solicita o majorare a limitelor de credite bugetare pentru luna februarie 2024, necesara pentru plata salariilor personalului din invațamantul preuniversitar de stat și a facilitaților de transport pentru elevi. Guvernul Romaniei va discuta in ședința de azi un Memorandum semnat…

Profesorii care dau meditații propriilor elevi și nu declara, pasibili de sancțiuni GRAVE: Risca inclusiv inchisoarea Ministerul Educației a emis un ordin care intensifica sancțiunile…