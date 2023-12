Gabriela Firea se vrea la Bruxelles

Daca nu va mai fi candidatul PSD pentru Primaria Capitalei, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, și-a pregatit deja o varianta de rezerva. Ieșita pe ușa din dos de la Palatul Victoria dupa scandalul azilelor groazei din Voluntari, Gabriela Firea incerca sa revina in prim planul politicii romanești. Deocamdata și-a reluat funcțiile in PSD, dar inca nu se știe daca va fi candidatul partidului la Primaria Capitalei. In schimb, potrivit informațiilor noastre, a primit asigurari de la Marcel Ciolacu și Paul Stanescu ca va fi pe un loc eligibil pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare…