- Ministrul Familiei a reacționat in urma descoperirilor din azilele din Voluntari și susține ca „se incearca intimidarea mea, compromiterea imaginii mele, scoaterea mea din viața politica”.

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a avut prima reactie in dosarul Caminelor Groazei, dupa ce ar fi fost acuzata ca o persoana apropiata ar fi implicata in ancheta procurorilor DIICOT. "Se incearca intimidarea mea", a declarat Gabriela Firea."Se incearca intimidarea mea, compromiterea imaginii mele,…

- Gabriela Firea explica in detaliu legea care a dezbinat clasa politica și a provocat scandal la cel mai inalt nivel.Vor fi furati copiii romanilor așa cum acuza opoziția? Cum oprim violențele din școli și ce putem face pentru a preveni masacre precum cel din Serbia? Cum ii pazim pe elevii țarii de ingerul…

- Sebastian Burduja a vorbit miercuri la „Interviurile Digi24.ro” despre Nicușor Dan și Gabriela Firea in contextul urmatoarelor alegeri pentru Primaria Capitalei. Despre o eventuala susținere a lui Nicușor Dan pentru un nou mandat de primar general, ministrul Digitalizarii spune ca nu ar fi exclusa,…

- Poliția Capitalei anunța ca desfașoara activitați de depistare a lui Darius Valcov, dupa ce ICCJ l-a condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare. „La data de 2 mai 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale au primit un mandat de executare…

- Legea Prevenirii va aduce un sprijin suplimentar familiilor cu copii, aflate in situații dificile, in niciun caz nu va produce separarea lor, susține Ministrul Familiei, Gabriela Firea. Acesta reclama atitudinea AUR, din Comisia pentru Munca din Camera Deputaților, reunita in ședința comuna alaturi…

- Horoscopul zilei de 21 aprilie 2023 spune ca nativii zodiacului trebuie sa uite de trecut daca iși doresc evoluția in viața lor. Astrele sfatuiesc zodiile sa uite de trecut și sa priveasca cu incredere spre viitor. De asemenea, fiecare nativ e sfatuit sa renunțe la oamenii toxici din viața lor.Descopera…