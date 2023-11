Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea s-a intalnit cu William Holland Payne, contraamiral in retragere al Marinei SUA, unul dintre cei mai importanți militari americani, care i-a devenit și ruda prin alianța. Asta pentru ca fiul cel mare al senatoarei PSD s-a casatorit cu nepoata fostului senator american.”Alaturi de William…

- Gabriela Firea, senatoare și fosta ministra a Familiei, s-a intalnit cu William Holland Payne, politician american și contraamiral in retragere al Marinei Statelor Unite. Cei doi au discutat despre contextul geopolitic al Europei și al Romaniei, dar și despre politica interna a SUA.

- Gabriela Firea a anunțat, miercuri, ca s-a intalnit și a discutat cu contraamiralul in retragere al Marinei Statelor Unite, William Holland Payne – acesta fiind unchiul soției lui Tudor-Ștefan, fiul cel mare din prima casatorie a senatoarei PSD. Fostul primar al Bucureștiului a scris pe Facebook ca…

- "Alaturi de William Holland Payne - politician american, avocat și contraamiral in retragere al Marinei Statelor Unite. Un US Navy Seal, absolvent al Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S) unul dintre cele mai dure programe de test pentru inrolarea in forțele speciale ale Marinei Americane. Am vorbit…

- Un cantareț cunoscut de hip-hop din Romania este de negasit de aproape doua saptamani. Acesta a disparut fara urma in Belgia, ultima data fiind vazut la Bruxelles. Familia este disperata și a lansat un apel pe rețelele sociale pentru a-l gasi pe Robert Emanuel Iordache, care era cunoscut sub numele…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, luni, o discutie cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre „eforturile continue ale Romaniei de a sprijini Ucraina”. „Romania este alaturi de Ucraina pana la victoria acesteia si in reconstructie. Sustinem inceperea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeana…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a numit consilier onorific pe fostul prim-ministru PSD Victor Ponta, care a demisionat in urma tragediei din Colectiv. Fostul premier, Victor Ponta, explica, intr-o postare pe Facebook, de ce a aceptat sa fie numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu pe probleme…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, afirma ca, in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor, Romania are inca multe de facut, el subliniind ca cifrele raportate la Comisia Europeana sunt modeste. Ministrul afirma ca, ”in cel mai bun caz”, deseurile reciclabile ajung la groapa de gunoi, existand…