- Candidatul susținut de PNL și de Alianța USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a scris marți un mesaj pe Facebook in care o critica pe Gabriela Firea in legatura cu problemele din București, in special cea legata de furnizarea apei calde, sistata in mai multe sectoare ale Capitalei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și-a lansat sloganul pentru campania de la alegerile locale sub forma unui acronim al numelui sau: Forța, Iubire, Realitate, Eficiența, Adevar Oamenilor. Aceasta scrie, intr-un mesaj pe Facebook, ca in aceasta perioada „se fac și se desfac alianțe politice…

- Gabriela Firea și Nicușor Dan s-au contrazis miercuri pe tema gradinițelor și creșelor din Capitala. Intr-o conferința de presa, Dan a acuzat-o pe Firea ca nu a construit nicio noua gradinița in cei patru ani de mandat, in timp ce actualul primar general a spus, pe Facebook, ca este responsabilitatea…

- Scenariu-bomba prezentat, marți, la Sinteza zilei, de Mihai Gadea: Actualul edil al Capitalei, Gabriela Firea, s-ar putea retrage din cursa pentru un nou mandat la Primaria Generala lasandu-i locul lui Victor Ponta.

- "Primarul PSD Gabriela Firea nu a construit in 4 ani de zile nicio gradinita noua in Bucuresti! Iar redeschiderea unor gradinite administrate de Primaria Capitalei dupa perioada de nefunctionare impusa de criza coronavirusului nu poate masca acest esec", a scris Nicusor Dan, pe Facebook. Candidatul…

- "Doamna din ilustrația atașata, terminand recalcularea pensiilor (not!), finalizand creșterea punctului de pensie (ioc!), și-a luat jumatate de norma la fabrica de fake news a guvernamantului. Ultima creație are ca intriga niște invenții legate de susținerea PSD pentru Gabriela Firea. Pentru…

- La implinirea a patru ani de mandat, primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a prezentat, intr-un video pe Facebook, macheta spitalului metropolitan, construcție care inca nu a fost finalizata, spunand ca garanția ca acesta sa fie finalizat este chiar ea și echipa ei. Liderul PSD București spune ca…

- Din acest sfarsit de saptamana se deschid toate parcurile, gradinile publice, inclusiv Gradina zoologica, precum si cimitirele din Capitala, anunta primarul general, Gabriela Firea. "Din acest weekend se deschid toate parcurile, gradinile publice - inclusiv Gradina zoologica - si cimitirele…