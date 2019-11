Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, transmite un mesaj misterior cu ocazia investirii Guvernului Orban. Presedinte al PSD Bucuresti, Firea vorbeste despre tradare, folosind un citat din Marin Preda."Cine tradeaza va fi tradat", scrie Firea pe Facebook, alaturi de patru hashtag-uri:…

- Parlamentarii UDMR vor fi prezenți la ședința de luni a plenului reunit și vor vota pentru învestirea Guvernului Orban, declara la RFI liderul Uniunii, Kelemen Hunor. El precizeaza ca miniștrii respinși de comisiile de specialitate ale Parlamentului ar fi trebuit înlocuiți de premierul desemnat,…

- Fondatoarele ”Daruiește Viața” au afirmat, la Digi24, ca nu au avut nicio problema pana cand primarul general a distribuit postarea Danei Budeanu pe Facebook, pentru ca au precizat ca nu au avut nevoie de nimic de la Primaria Capitalei. Gabriela Firea considera ca mesajul celor doua fondatoare…

- Potrivit unei postari de miercuri de pe pagina sa de Facebook, Cristina Burciu a spus ca vrea ca Romania sa intre intr-o zona de stabilitate și sa nu fie pusa in pericol plata salariilor la finalul anului, pentru care e necesara rectificarea bugetara. „Dincolo de culoarea politica a unui parlamentar,…

- "Ca si in noiembrie 2015 (Guvernul Ciolos), Guvernul Orban o sa treaca cu voturile celor de la PSD - toti cei care sustin PNL, cei care detesta social-democratia si alegatorii de stanga vor fi fericiti / zgomotul celor care striga cu toata puterea sa se ridice de pe scaune Dancila si gasca ei (foarte…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- V. Stoica Mișcarile din ultima perioada de pe scena politica din Romania, dupa succesul moțiunii de cenzura, au generat valuri și in teritoriu, in randul tuturor partidelor parlamentare. Bogdan Toader, președintele PSD Prahova, a explicat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, care este situația…