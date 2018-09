Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a acuzat, in debutul sedintei CGMB de joi, dezinformari referitoare la preluarea Centurii Capitalei de catre Primarie de la CNAIR, precizand ca Guvernul nu a depus pana acum nicio cerere de atragere de fonduri europene pentru acest obiectiv.

- Jurnaliștii G4Media, citand surse guvernamentale, precizeaza ca Liviu Dragnea incearca modificari legislative pentru ca Guvernul sa poata emite Ordonanța de Urgența pentru amnistie și grațiere. Potrivit G4Media , care citeaza surse guvernamentale, Liviu Dragnea forțeaza adoptarea unor modificari legislative…

- Vicepresedintele social-democrat Gabriela Firea, primar general al Capitalei, a precizat marti ca ramane membru al PSD, spunand ca nu se alatura adversarilor partidului, asa cum a sustinut in urma cu o zi li...

- Primaria Capitalei spune, intr-un comunicat de presa transmis joi, dupa ce a fost „acuzata ca nu ia masurile necesare pentru realizarea Centurii Capitalei”, ca soseaua nu se afla in administrarea Primariei Bucuresti, ci a Ministerului Transporturilor si, in consecinta, potrivit legislatiei in vigoare,…

- Guvernul a aprobat ieri o ordonanta de urgenta care permite primariilor a caror Planuri Urbanistice Generale expira anul acesta, adica aproape jumatate din total, sa le mai prelungeasca termenul de valabilitate pana in 2023. Primarul General al Bucurestiului, Gabriela Firea, a anuntat in repetate randuri…

- Guvernul a pregatit o lege care permite primariilor a caror Planuri Urbanistice Generale expira anul acesta, adica aproape jumatate din total, sa le mai prelungeasca termenul de valabilitate pana in 2023. Primarul General al Bucurestiului, Gabriela Firea, a anuntat in repetate randuri ca va actualiza…

- Soprana Angela Gheorghiu precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca nu are datorii catre statul roman, nu are nici macar rezidenta fiscala in Romania si apreciaza ca raspunsul primit de la primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cuprinde "o serie de inexactitati si insinuari, ba chiar acuzatii…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca aproximativ 500.000 de persoane vor fi prezente la evenimentele organizate in Bucuresti, precizand ca in jur de 400.000 de manifestanti vor fi prezenti, in Piata Victoriei, la mitingul PSD.