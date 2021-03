Stiri pe aceeasi tema

- Amendamentul depus de Partidul Social Democrat in Parlament privind majorarea alocațiilor copiilor a fost respins joi in comisiile pentru Munca. Drept urmare, senatorul PSD Gabriela Firea a reacționat afirmand ca acest vot este un „vot impotriva copiilor țarii”.

- Votul final in motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, va fi exprimat miercuri, 17 februarie, in plenul Camerei Deputatilor.Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura, anunța Agerpres.Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba…

- Votul final pe motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, va fi exprimat miercuri in plenul Camerei Deputatilor. Este prima moțiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura și poate fi aprobata doar cu votul majoritatii deputatilor prezenti. Procedural,…

- Partidul Social Democrat a depus astazi in Parlament motiunea simpla impotriva ministrului sanatatii, intitulata „Incompetenta si lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea și viața romanilor”.UPDATE Ora 9:50 Conform documentului publicat de Libertatea, in textul moțiunii simple…

- Fostul premier Victor Ponta condamna afirmația ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, despre vina pe care o poarta PSD pentru problemele din sistemul sanitar. „In fiecare zi este mai rau! Am inteles ca VV se adreseaza unor oameni atat de orbiti de propriile frustrari si de propriile complexe incat…

- Gabriela Firea (PSD) acuza coaliția de guvernare ca nu este in stare sa gaseasca soluții la actuala criza sanitara și economica. „Preocuparea esențiala este pentru targuielile politice”, concluzioneaza Firea. Respingem categoric circul ieftin, penibil, pus la cale de presedintele Iohannis…

- PNL, USR-PLUS și UDMR trebuie sa gaseasca o soluție de compromis în negocierile pentru formarea Guvernului, a declarat la RFI vicepreședintele PNL Gheorghe Falca. El crede ca discuțiile privind șefia Camerei Deputaților, dorita atât de PNL, cât și de USR-PLUS, ar trebui lasate pentru…

- George Simion, care deschide lista AUR de Camera Deputaților pentru București, i-a indemnat pe romani sa mearga la vot pentru a opri ceea ce se contureaza a fi o frauda de proporții. Totodata, copreședintele AUR a declarat la ieșirea de la urne ca a votat pentru dreptate și impotriva sistemului care…