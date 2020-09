Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Gabriela Firea a anunțat ca cere renumararea voturilor pentru Primaria Generala, dar și pentru primariile de sector, dupa ce, spune ea, au fost gasite mai multe neconcordanțe ce duc la ideea ca ar fi fost furate voturi. Toate probele le va arata, miercuri, conducerii PSD și avocatului. Firea…

- Marcel Ciolacu a susținut o conferința de presa alaturi de Paul Stanescu, Vasile Dincu și Sorin Grindeanu, imediat dupa inchiderea urnelor. „Va reamintesc ca am dublat votul politic pe București de la ultimele alegeri europarlamentare. Acest lucru arata clar ca PNL a fost sancționat de catre bucureșteni…

- În sediul PSD din Kiseleff tensiunea este mare. Surse din interiorul PSD au declarat pentru HotNews.ro ca toate datele interne arata ca PSD a fost avantajat de prezența mica la vot dar nu suficient. Deocamdata nu se știe daca Gabriela Firea va veni în seara asta la sediul PSD.Pe…

- "Am o singura mahhire, mai ales in ceea ce priveste ziua de ieri, este vizazi de presedintele Iohannis. Nu poti, indiferent de cat de mult isi doresti sa iasa un anumit candidat. Este nepermis sa transformi Cotroceniul in sediu de campanie pentru un anumit candidat. Toate lucrurile trebuie…

- Cozmn Gușa dezvaluie date importante din sondajele interne atat ale PSD cat și ale PNL, legate de candidații importanți la funcția de primar general. Analistul politic și membru al PSD susține ca Gabriela Firea și Nicușor Dan ar fi in creștere, spre deosebire de Traian Basescu, aflat pe panta descendenta.…

- Partidul Social Democrat ar urma sa depuna luni, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela Firea conduce autoritar in preferințele populației. Traian Basescu vine puternic. Nicușor Dan pe toboganPresedintele Camerei…

- ​Primarul sectorului 3, Robert Negoița, cel care și-a lansat oficial Partidul Bucuresti 2020, a anunțat ca nu exclude susținerea lui Nicușor Dan la Primaria Generala a Capitalei, nemulțumit de ceea ce nu s-a realizat în București în cei patru ani. cât a fost condusa de Gabriela Firea.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a afirmat, marti seara, ca o eventuala decretare a starii de urgenta in Romania ar insemna ”sa fim altfel, practic diferiti decat intreaga lume, decat Europa”.