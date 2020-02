Accident in pădure! Bărbat din Topoloveni, în stare gravă la spital

Accident grav in Topoloveni. Un barbat de 55 de ani, din Topoloveni este in stare gravă după ce a fost lovit in zona capului, de un lemn, in padure. Bărbatul a fost transportat de urgenta la spital! Articolul Accident in pădure! Bărbat din Topoloveni, în stare… [citeste mai departe]