Oameni & Fapte – 4 august

Este cea de-a 217-a zi a lui 2020. Au rămas 149 de zile până la sfârşitul anului. Soarele a răsărit la ora 6:06 şi va apune la ora 20:48. – În 4 august 1532 era proclamată unirea Ducatului de Bretania cu Regatul Franței, însă ea va deveni oficială în 1547, iar în 1578 a […] The post Oameni & Fapte – 4 august appeared first on Radio Romania Targu… [citeste mai departe]