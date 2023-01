Stiri pe aceeasi tema

- 39- dintre parintii care lucreaza peste granita nu vor veni acasa pentru Sarbatorile de iarna, potrivit unui studiu realizat de Salvati Copiii. La finalul lunii septembrie erau inregistrati 73.868 de copii cu unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate, iar doi din cinci astfel de parinti…

- Alexandra Huțu: „Se pot depune la Ministerul Familiei cereri pentru includerea in Programul național de sustinere a natalitatii” „Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse a anunțat ca pe 5 decembrie va fi deschiderea oficiala a programlui de fertilizare pentru susținerea cuplurilor și…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anunțat ca, in scurt timp, va fi lansat in Romania cardul european pentru tineri, prin care aceștia vor putea beneficia de reduceri substanțiale. ”Suntem destul de avansati cu demersurile. (…) In primul rand, (tinerii n.red.) vor avea acces la evenimente la nivel…

- Adrian-Ioan Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, in calitatea sa de presedinte al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania a participat luni, 7 noiembrie, la reuniunea extraordinara a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta,…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma marti intr-o postare ca Ordinul comun intre Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale privind aprobarea procedurii de stabilire si plata a alocatiei lunare de plasament, a indemnizatiei de sprijin si…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma marti intr-o postare ca Ordinul comun intre Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale privind aprobarea procedurii de stabilire si plata a alocatiei lunare de plasament, a indemnizatiei de sprijin…

- „Militez ca egalitatea de șanse intre femei și barbați sa nu ramana doar la nivel de vorbe. Am inițiat și depus la Parlament impreuna cu președintele PSD Marcel Ciolacu un proiect de lege prin care asiguram pentru femei 30% dintre locurile de pe listele de la alegerile locale și din consiliile de administrație…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma ca, pentru asistenta victimelor violentei domestice pasii trebuie sa fie aceeasi, indiferent de situatie: evaluarea initiala, activarea masurilor de protectie in caz de urgenta, evaluarea victimei din punct de vedere personal, social si profesional, iar apoi…