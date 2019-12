Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a precizat ca municipalitatea va sprijini familiile care au mașini non-Euro 1 sau 2 sa iși schimbe autoturismul, deoarece in 2020 proiectul Oxigen va interzice accesul acestora in centrul Capitalei.„Mașinile non-Euro 1 și 2 nu vor mai avea acces in centrul Capitalei, Euro 3…

- Sapte parlamentari USR au depus, in procedura de urgenta la Senat, un proiect care scurteaza de la un an la sase luni perioada in care vehiculele abandonate pot sta in parcarile publice. Initiativa prevede includerea autoturismelor inmatriculate in strainatate in categoria „vehicule fara stapan”. Propunerea…

- Consilierii generali ai Capitalei au adoptat joi proiectul conform caruia toate masinile cu norma de poluare sub Euro 4 vor plati vigneta "Oxigen" de acces si circulatie in Bucuresti, incepand cu 1 ianuarie 2020.

- In luna august, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete. Acel proiect a fost modificat zilele trecute de Firea, potrivit…

- Primarul general Gabriela Firea vrea modificarea proiectului privind vinieta ce va fi introdusa in Bucuresti de la inceputul anului 2020. In noua forma, toate masinile sub Euro 5 vor plati taxa. Potrivit unui proiect de hotarare initiat de primarul genral Gabriela Firea si supus Consiliului General…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti va discuta joi, 24 octombrie, modificarile aduse proiectului Oxigen, prin care sunt introduse viniete pentru toate masinile sub Euro 5 care vor traversa Capitala. In proiectul initial, supus dezbaterii publice in luna august, se propunea plata vinietei doar…

- Andrei Nastase a incalcat legea chiar din prima sa vizita la Primarie. Potrivit unui comunicat de presa, emis de Dumitru Tira, candidat la fotoliul de primar al Capitalei, Nastase a incalcat legea.

- Tocmai din acest motiv, ne-am gandit ca, in articolul de fata, sa iti oferim cateva sfaturi legate de conducerea masinii oferite de compania de inchirieri auto, pe timpul sezonului rece. Teoretic, ar trebui sa fie mai usor decat cu autoturismul personal, intrucat masinile oferite de firmele serioase…