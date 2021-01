Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea este o mama model in adevaratul sens al cuvantului! Cu toate ca face orice pentru a le mulțumi pe fiicele ei, Victoria și Iris, frumoasa prezentatoare de televiziune nu uita sa le puna la punct. Iata ce lecție importanta de educație le-a dat soția lui Tavi Clonda fetițelor lor!

- Au fost clipe cumplite in casa Gabrielei Cristea. Fiica vedetei, Victoria, nu se oprea din plans. Ce s-a intamplat, citiți in articolul de mai jos. Gabriela Cristea, in stare de șoc. Fiica ei, Victoria, s-a lovit la cap in timp ce erau in direct, la TV Au avut loc clipe cumplite in casa Gabrielei Cristea.…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea au deschis larg ușile casei lor de lux in care au investit atat timp, cat și sentimente. Cei doi și-au pus planurile și visele pe hartie, iar acum iși arata casa de vis și la interior, numai la Antena Stars.

- Anul nou a venit cu noi proiecte pentru Gabriela Cristea și soțul sau, Tavi Clonda. Cei doi, dar și fetele lor, Bella Victoria Margot si Thea Iris Selena, vor avea propriul reality show la Antena Stars, incepand din 20 ianuarie, in fiecare miercuri si joi, de la ora 21:00. Show-ul se numește “Fetele…

- Gabriela Cristea revine pe micile ecrane, insa nu singura,ci alaturi de familia ei. Astfel ca, incepand din 20 ianuarie, telespectatoriivor avea parte de un nou reality show la Antena Stars, care ii are in prim planpe Gabriela Cristea, Tavi Clonda si cele doua fetite ale lor, Bella VictoriaMargot si…

- Gabriela Cristea și-a pus admiratorii din mediul virtual pe ganduri, dupa ce i-a anunțat ca a ajuns cu fiica cea mare la medic. Pentru a nu-i ține insa prea mult pe jar, soția lui Tavi Clonda le-a dezvaluit motivul pentru care Victoria a mers la medic.

- Gabriela Cristea este o femeie implinita. Are doua fetițesuperbe și un soț care ii este alaturi in cele mai complicate momente. Lasfarșit de an, vedeta a dezvaluit cateva lucruri despre familia ei.„Aveam pe cineva care ne ajuta la curațenie, dar din pacatenu mai primim pe nimeni acum in casa, ținand…

- In familia Gabrielei Cristea este mare veselie! Asta pentru ca astazi, de Sfinții Mihail și Gavril, frumoasa prezentatoare de televiziune iși serbeaza ziua onomastica. Și cum altfel daca nu alaturi de soțul și de fiicele ei?! Inca de la primele ore, Tavi Clonda a avut grija sa-i aduca zambetul pe buze…