- Tanarul de 26 de ani a incercat sa scoata bani de la doi romani, un barbat și o femeie. Evenimentele au avut loc in iulie anul trecut. In ceea ce il priveste pe Vito Carbone, in compania altor 4 persoane neidentificate, s-au prezentat la domiciliul celor doua persoane, amenințandu-le mai intai cu sentințe…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care modifica legislația Curții de Conturi, organul suprem de control a cheltuirii banului public. Printre noutați se afla: 1. Termenul de prescripție extentiva in cazul recuperarii prejudiciilor certe constatate…

- Stelian Ion, deputat USR (foto: Facebook) Am auzit de atatea ori de la oameni: Daca judecatorul il baga pe corupt la puscarie, dar nu recupereaza mai nimic de la el, cu ce ma ajuta pe mine, cu ce ajuta asta orasul, tara? Este o intrebare de total bun-simt, care merge la esenta actului de justitie. Deoarece…

- In ultima luna, specialiști in securitate cibernetica au avertizat ca infractorii profita de situația de criza. SRI avertizeaza asupra unui mesaj periculos care vizeaza romanii prin intermediul WhatsApp. Serviciul a identificat o campanie ampla prin care sunt distribuiți viruși. Serviciul Roman de Informații…

- Banii donati de oameni pentru combaterea COVID-19, care s-au strans pe conturile deschise de Ministerul Finantelor, inca nu au fost atinsi. Pana in data de 7 aprilie, s-au adunat peste 13,5 milioane de lei si 85 euro.

- La meciul de fotbal virtual dintre Politehnica Timisoara si Rapid Bucuresti, disputat duminica seara, s-au vandut 329 de bilete, iar suma stransa este de 4.935 de lei. Partida, una cu caracter caritabil, a avut peste... The post Banii stransi la meciul virtual dintre Politehnica si Rapid vor fi redirectionati…

- Pe ce se duc banii in vreme de pandemie in Eveniment / on 06/04/2020 at 09:00 / Pe echipamente de protecție și tehnica medicala necesare in spitalele din țara, prinse pe picior greșit de pandemia de SARS-CoV-2, nemaifiind niciun secret faptul ca nu existau maști suficiente, nu existau manuși, combinezoane,…