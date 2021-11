Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a anunțat ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, iar la scurt timp au fost infectate și cele doua fetițe, dar și soțul acesteia. Prezentatoarea de la Antena Stars s-a ingrijorat pentru copiii ei, insa, din fericire, micuțele nu au o forma foarte grava a virusului. Toata familia Gabrielei…

- Virusul Covid-19 a luat cu asalt chiar și lumea mondena a showbiz-ului romanesc, astfel tot mai multe vedete sunt infectate cu SARS-COV-2. Ieri, Gabriela Cristea a fost confirmata pozitiv, insa, din fericire, a facut o forma ușoara, astfel nu a fost nevoie sa ajunga la spital, pe mana medicilor. Prezentatoarea…

- Realizatoarea de televiziune Gabriela Cristea s-a infectat cu SARS-CoV-2, deși este vaccinata. Vedeta a declarat pentru Antena 3 ca simptomele pe care le are sunt asemanatoare cu cele ale unei gripei. Gabriela Cristea spune ca primele semne de boala au aparut ieri, in timp ce se afla in platoul…

- Teo Trandafir și fiica sa, Maia, au o relație extrem de apropiata, iar iubirea lor nu poate fi descrisa in cuvinte. Prezentatoarea TV a povestit intr-un interviu emoționant despre adopția copilului sau, dar și cum i s-a schimbat viața de atunci, deși ea nu iși dorea sa aiba copii.Intr-un interviu, „In…

- Gabriela Cristea a avut parte de o surpriza de porporții mari dupa ce s-a intors acasa de la emisiune. Vedeta a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele sociale, iar imaginea pe care a publicat-o nu a putut sa treaca neobservata.

- Gabriela Cristea și-a șocat fanii dupa ce a renunțat sa mai sara in piscina Splash! Vedete la apa. Prezentatoarea a fost, pe o parte, felicitata de fanii sai pentru curajul de a participa la emisiune, insa a fost și aspru criticata pentru ca a renunțat in fața a milioane de oameni. In ajutor i-a sarit…