Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a stat o lunga perioada in inchisoare, insa eliberat are deja planuri marețe. Fostul politician iși dorește sa se casatoreasca cu Irina Tanase și sa aiba și copii impreuna.

- Euroins si-a majorat pentru a treia oara capitalul social, cu inca 120 de milioane de lei, actionarii asiguratorului aproband si cea de-a patra majorare, dupa ce a fost amendata de ASF in luna februarie a.c., pentru ca nu a platit la timp daunele pe RCA.

- Guvernul Israelului face pregatirile logistice pentru a patra doza de vaccin in caz ca situația epidemiologica o va cere, transmite Bloomberg. Executivul israelian a inceput achiziția dozelor de vaccin. ”Nu știm cand se va intampla. Sper ca va fi nevoie de a patra doza mult mai tarziu decat acum, sper…

- Israelul dorește sa continue vaccinarea chiar și cu o a patra doza de vaccin impotriva COVID-19, in contextul in care 2,5 milioane de israelieni au fost deja vaccinați cu a treia doza. Un reprezentant al luptei impotriva covid-19 a indemnat in weekend la pregatire in vederea administrarii unei a patra…

- Cu peste 2,5 milioane de israelieni deja imunizati cu trei doze de vaccin anti-COVID-19, coordonatorul luptei cu pandemia dn Israel, Salman Zarka, a spus ca trebuie sa inceapa pregatirile pentru a oferi populatiei si a patra doza de vaccin, din cauza noilor variante contagioase. O alta etapa de vaccinare…

- Vineri ora 18:08, patrula de siguranța publica din cadrul Poliției municipiului Radauți, a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie cu privire la un scandal. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit persoana vatamata este casatorita cu agresorul, impreuna avand 3 copii minori și locuind in…

- O familie cu copii mici, din Braila, a fost salvata sambata seara de jandarmii si politistii din Buzau dupa ce s- a ratacit in padure, in zona Ciolanu. Oamenii erau epuizati fizic si nu stiau cum sa mai ajunga la masina, informeaza sansanews.ro . Conform Jandarmeriei Buzau, sambata, in jurul orei 18.00,…