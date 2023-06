Stiri pe aceeasi tema

- Pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public, numitul R.V., domiciliat in municipiul Ploiești, a fost sancționat cu amenda in valoare de 500 lei, in temeiul prevederilor H.C.L. nr. 34/2019 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis au dispus, vineri, urmarirea penala pentru un barbat care a lovit-o in repetate randuri pe concubina sa din satul Dragoiesti, judetul Timis, provocandu-i leziuni abdominale, lombare, cervicale, in apropierea venei jugulare drepte care i-au pus…

- Alex Bodi nu o scapa din ochi pe iubita lui, iar cei doi sunt impreuna la fiecare pas, asta dupa ce au decis sa iși mai ofere o șansa. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și noi avem dovada ca cei doi sunt mai fericiți ca niciodata!

- Un barbat din Cugir s-a ales cu ordin de restricție pe numele sau, dupa și-a batut iubita Un barbat din Cugir s-a ales cu ordin de restricție pe numele sau, dupa și-a batut iubita Un barbat de 27 de ani din Cugir s-a ales cu ordin de restricție pe numele sau, dupa ce iubita sa a sunat la 112, acuzandu-l…

- Marina Dina ar face orice pentru noul ei iubit! Vedeta iși rasfața iubitul și ii face toate poftele. El trebuie doar sa ii spuna dorințele, iar ea face gesturi la care orice barbat viseaza! Paparazzii Spynews.ro i-au surprins intr-un moment romantic, cand credeau ca sunt doar ei doi.

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar unul dintre cei mai de top fotbaliști din Liga I Profesionista de Fotbal a Romaniei. Este vorba despre nimeni altul decat Ovidiu Popescu. Și, de aceasta data, paparazzii SpyNews.ro l-aub…

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Ovidiu Lipan Țandarica radiaza de fericire atunci cand este in preajma iubitei uit. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” artistului și l-au surprins in ipostaze rare. Cum o rasfața celebrul baterist pe…

- Cum și-a terorizat un barbat de 45 de ani din Alba, iubita cu 19 ani mai tanara: Gelozia l-a bagat in pușcarie Cum și-a terorizat un barbat de 45 de ani din Alba, iubita cu 19 ani mai tanara: Gelozia l-a bagat in pușcarie Un barbat in varsta de 45 de ani din Alba a fost condamnat la o pedeapsa de un…