Gabi Torje rămâne optimist: “Sunt convins că în play-out vom fi printre cei mai puternici” Dinamo a fost invinsa de FCSB , scor 0-3, pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare, intr-un meci disputat duminica seara, in cadrul etapei a 23-a a Ligii I. Fotbalistul dinamovist Gabriel Torje este convins ca Dinamo nu va retrograda. “E greu cand primesti gol in primul minut. Si in 10 oameni am avut cateva oportunitati. Jocul s-a rupt la cartonasul rosu. 6-0 atunci, acum 3-0 clar e dureros, insa le ducem pe toate, ni le asumam. Mergem mai departe si sunt convins ca nu vom retrograda. Noi am intrat in istorie cu un lucru negativ, cu acest 9-0 la general in doua meciuri. Orice derbi pierdut este de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul dinamovist Gabriel Torje a declarat, duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 0-3, ca acest rezultat este dureros, dar el si colegii sai trebuie sa si-l asume. Torje a precizat ca este convins ca Dinamo nu va retrograda, potrivit news.ro. “E greu cand primesti gol in primul minut.…

- In clasament, "marinariildquo; se afla pe locul sase, cu 32 de puncte, in timp ce FCU Craiova 1948 ocupa pozitia a 14 a, cu 19 puncte. Farul Constanta sustine primul meci de campionat din 2022 luni, 24 ianuarie, la baza sportiva a Academiei Hagi, de la Ovidiu, contra FC U Craiova 1948, in etapa a 22…

- Fotbalistul echipei FC Rapid, Alexandru Dandea, a declarat, marti, ca lupta pentru play-off este foarte dificila, el precizand ca sunt 6-7 formatii care au sanse reale de calificare, conform Agerpres. "Suntem pregatiti pentru noul an, ieri am inceput antrenamentele, iar de maine mergem in cantonamentul…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut o conferinta de presa, sambata, in care a spus, printre altele, cai si poate da jos palaria in fata jucatorilor dupa ultimul meci din 2021, cu FC Arges. Tehnicianul a preciat ca fotbalistii sai sunt foarte obositi dupa un an intens. “Sunt foarte…

- Antrenorul Toni Petrea a susținut o conferinta de presa, sambata, in care a prefațat meciul cu Sepsi, din etapa a 21-a a Ligii I, ultima a acestui an. “Sepsi este o echipa buna, nu a mai pierdut de cateva etape. Mergem increzatori, vrem sa continuam seria buna. Ma astept la un joc foarte disputat. Noi…

- Dinamo a coborat pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, dupa ce Academica Clinceni a invins-o pe FC U Craiova 1948. Mircea Rednic (59 de ani) spune ca nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație, dar alb-roșii și-au propus un obiectiv mareț in ultimele trei jocuri de campionat din acest an. Antrenorul…

- CFR Cluj a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii 1. Golul a fost marcat de Omrani, in minutul 21. CFR Cluj este lider in clasament, cu 48 de puncte, in timp ce echipa de pe locul doi, FCSB, are 37 de puncte si un joc mai putin. Cu…

- FCSB a invins-o pe CS Universitatea Craiova, in deplasare, cu 3-2, duminica seara, in derby-ul etapei a 17-a a Ligii I. Jucatorii antrenați de Laurențiu Reghecampf au ajuns la trei infrangeri consecutive. MM Stoica, managerul echipei FCSB, este de parere ca echipa olteana a ieșit din lupta la titlu.…