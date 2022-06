Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Szabo, directorul general al Clubului Sportiv Municipal Bucuresti(CSM), va fi detasata la conducerea Centrului Dalles, iar in locul ei va fi numit interimar unul dintre directorii adjuncti, a anuntat, vineri, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care a precizat ca va trimite Corpul de…

- Directorul general al Clubului Sportiv Municipal Bucuresti, Gabriela Szabo, va fi detasata la conducerea Centrului Dalles, iar in locul ei va fi numit interimar unul dintre directorii adjuncti, a anuntat, vineri, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, care a precizat ca va trimite Corpul de Control…

- Gabriela Szabo a fost inlocuita de la conducerea CSM București, anunța primarul general al Capitalei, Nicușor Dan: „A ratat obiective competiționale, a determinat plecarea unor oameni valoroși și a avut un management defectuos”.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, o noua destinatie culturala in aer liber in Bucuresti - Gradina cu Filme, unde vor fi organizate evenimente, pana in octombrie, de joi pana duminica. Gradina se va deschide incepand de joi, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat, luni, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ca incearca sa blocheze transportul in comun, dupa ce ANPC a decis sa opreasca temporar de la circulație 61 de autobuze , 18 tramvaie și 4 troleibuze. „Autoritatea Naționala pentru Protecția…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca este pentru prima oara cand evaluarile directorilor de teatre din București se fac „pe bune”, dupa izbucnirea unui scandal legat de teatrul Metropolis condus de George Ivașcu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, transmite ca directorii de la Teatrul Ion Creanga, Teatrul Masca, Teatrul Mic si Teatrul Odeon au fost intervievati joi, in cadrul evaluarii anuale a managerilor institutiilor de cultura, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O veste nu foarte buna pentru timișoreni și bucureșteni, deopotriva. Primarii celor doua orașe s-au intanit la Timișoara. Pana aici, nimic neobișnuit. Partea care ingrijoreaza este ca cei doi edili șefi susțin ca au discutat și, probabil, au facut și schimburi, despre și de ”exemple de bune practici…