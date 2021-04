Gabi Bădălău o jignește pe Bianca Drăgușanu într-o conversație cu fosta soție, Claudia Pătrășcanu Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu s-au separat in 2019. In prezent, fostul cuplu lupta in instanța pentru obținerea custodiei fiilor lor, Gabriel și Nicolas, care locuiesc cu solista și cu mama ei in Agigea. Sfarșitul anului 2020 și inceputul anului 2021, Gabi Badalau le-a petrecut in Dubai și in Maldive alaturi de Bianca Dragușanu. Dupa revenirea in țara, Bianca a spus ca traiește „cea mai frumoasa perioada” din viața ei. In doar cateva luni, insa, Gabi și Bianca s-au desparțit și impacat de mai multe ori. Recent, intr-o discuție cu fosta lui partenera de viața, Claudia, Gabi a jignit-o pe cea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

