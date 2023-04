Gabi Bădălău n-a avut succes. Tribunalul Giurgiu menține măsura controlului judiciar Tribunalul Giurgiu a decis joi, 20 aprilie, sa mențina masura controlului judiciar impotriva omului de afaceri Gabi Badalau, fiul fostului parlamentar Niculae Badalau. Cunoscut mai mult pentru scandalurile mondene, Badalau junior a fost trimis in judecata de DNA pe 13 aprilie, sub acuzația de dare de mita. Solutia pe scurt: In baza prevederilor art. 348 alin. 2 raportat la art. 207 alin. 2, 4, 7 Cod procedura penala, constata legalitatea si temeinicia masurii preventive a controlului judiciar dispusa fata de inculpatul Badalau Radu-Gabriel prin ordonanta din 22.03.2023, ora 10,25, pronunțata in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

