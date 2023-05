Fuziune majoră, de 10,6 miliarde de dolari, a producătorilor de litiu Allkem şi Livent Actiunile Livent au crescut cu aproximativ 5,4%, pana la 25,53 dolari, la Bursa de Valori din New York. Actiunile Allkem au inchis in urcare cu aproape 1% la Bursa de Valori din Sydney. Combinarea Livent, cu sediul in SUA, si Allkem, cu sediul in Australia, creeaza o putere industriala pe patru continente despre care directorii lor spera ca vor aduce mai multa forta si abilitati necesare pentru a stimula furnizarea de metal catre un sector auto din ce in ce mai interesat, inclusiv catre Tesla, General Motors si BMW. ”Pentru a dezvolta mai multe proiecte cu litiu, trebuie sa fii suficient de mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Va veni pe 22 mai, in cursul diminetii, si va ramane doar trei ore", a declarat seful diplomatiei de la Port Moresby, adaugand ca discutiile ar urma sa se concentreze pe probleme economice, de securitate si schimbari climatice, relateaza agenția AFP, preluata de Agerpres.Presedintele american intentioneaza…

- Tesla a redus, vineri, preturile vehiculelor sale electrice in Europa, Israel si Singapore. Astfel, Tesla a extins o reducere globala pe care a inceput-o in China in ianuarie, provocand ingrijorari cu privire la marja sa de profit, cea mai mare din industria auto, transmite Reuters, citata de News.ro.…

- Tesla a raportat saptamana trecuta ca livrarile din primul trimestru au crescut cu doar 4% fata de trimestrul precedent, in ciuda faptului ca a oferit reduceri in Statele Unite, China, Japonia, Australia si Coreea de Sud, pentru a stimula cererea. La cateva zile dupa ce a publicat datele dezamagitoare…

- Campionatul Mondial de Polo pentru sportivii sub 20 de ani se va desfașura la Complexul Sportiv de Natație Otopeni, a anunțat, luni, primarul capitalei Nicușor Dan.Campionatul Mondial de Polo sub 20 de ani va avea loc la vara. La competiție vor participa 20 de echipe și 500 de sportivi din Serbia,…

- Narcis Ianau a fost finalist in prima ediție de la ”Romanii au Talent” și, in accepțiunea multora, ar fi meritat sa ia premiul. In ajuns mai departe decat a visat. In urma cu 12 ani, tanarul cu voce impresionanta a pierdut competiția de talente in fața lui Adrian Țuțu, insa a caștigat respectul intregii…

- Microsoft a declarat ca va licentia jocul video "Call of Duty" (CoD) al Activision Blizzard catre Sony pentru 10 ani, pentru a raspunde preocuparilor ridicate de Marea Britanie cu privire la preluarea sa de 69 de miliarde de dolari a producatorului de jocuri, conform unui document publicat de autoritatea…

- Sute de pasageri si membri ai echipajului s-au imbolnavit in timp ce se aflau la bordul unei nave de croaziera a companiei Princess Cruises, dar cauza suferintei lor ramane deocamdata un mister, relateaza postul american CBS News, preluat de News.ro . In total, 284 din cei 2.881 de pasageri de pe uriasul…

- Tesla a preluat oficial coroana de cea mai bine vanduta marca premium in Statele Unite, in 2022. Compania deținuta de Elon Musk a reușit, astfel, sa-i surclaseze pe cei de la BMW, care au deținut, anterior, poziția fruntașa pe aceasta piața. Astfel, potrivit datelor oficiale, Tesla a vandut 484.351…