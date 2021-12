Stiri pe aceeasi tema

- Dospinescu este transferat recent la echipa vranceana Selecționerul Naționalei de futsal a Romaniei, Endre Kacso a anunțat Lotul Naționalei Romaniei pentru dubla de verificare cu Moldova din 18 și 19 decembrie. Din lot face parte și noul portar al Sportului Cioraști, Gica Dospinescu, cel care a fost…

- Sportul Cioraști – United Galați 5-3 (2-3) Sportul Cioraști a caștigat de doua in doua zile consecutive meciuri in fața formațiilor United Galați, club cu mare tradiție in futsalul din Romania. Sambata, 27 noiembrie, in Liga I, seniorii Cioraștiului s-au impus cu 4-2. Duminica, in Sala Polivalenta din…

- ACS Mausolelul Marașești – Futsal Ceahlaul Piatra Neamț 7-6 (4-3) Echipa de futsal de Liga a 2-a a ACS Mausoleul Marașești a reușit sambata, 13 noiembrie, in Sala Polivalenta din Focșani, performanța de a caștiga in fața liderului Seriei 1 Est a Campionatului Național, Futsal Ceahlaul Piatra Neamț,…

- Clubul Sportiv Local Sportul Cioraști – CSF CFR 1933 Timișoara astazi, 19 octombrie, de la ora 18:00, in Sala Polivalenta Partida va fi transmisa in direct de Digi Sport 2 Echipa de futsal de prima liga a CSL Sportul Cioraști va juca in runda a cincea a Campionatului Național astazi, de…

- Sportul Cioraști a obținut duminica, prima victorie in Liga I. A fost o premiera ce intra in istoria sportului cioraștean, dar și a celui vrancean, in condițiile in care o echipa de comuna a intrecut una din marele oraș transilvanean! Cine sunt cei care au reușit premiera? Mi i-a spus managerul…

- ACS Mausoleul, la primele victorii in Liga a II-a și la U 19 ACS Mausoleul Marașești pierduse pana la sfarșitul saptamanii trecute toatemeciurile din campionatele de seniori, Liga a 2-a și juniori U 19 unde are chipe in competiții. Sambata, 9 octombrie, insa, in cuplajul din Sala Polivalenta…

- Clujana Cluj-Napoca – Sportul Cioraști 3-10 (0-3) Echipa de futsal Sportul Cioraști se așaza temeinic in Liga I! Dupa trei evoluții foarte bune – doua in Sala Polivalenta, una, in deplasarea de la Galați in fața unora dintre cele mai bune formații din campionat, duminica, 10 octombrie, cioraștenii…