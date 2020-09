Uraganul Teddy a crescut in intensitate, ajungand miercuri pana la nivel de uragan de categoria a 2-a, si ar putea atinge joi categoria a 4-a, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Uraganul se afla la o distanta de aproximativ 1.315 kilometri est de Antilele Mici, fiind insotit de vanturi cu viteze de 155 km/h, potrivit celui mai recent buletin informativ emis de NHC. Furtuna tropicala Teddy s-a format saptamana aceasta in Oceanul Atlantic. Un alt uragan, Sally, care se apropie de coastele din sud-estul Statelor Unite, a crescut in intensitate, ajungand…